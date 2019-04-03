Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.

Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor

Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA 

YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

--------------

-Fatih İlçe seçim kurulundan görüntü

-Beykoz ilçe seçim kurulundan görüntü

-Detaylar

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et