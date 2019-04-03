Geçersiz Oyların Yeniden Sayılacağı İlçe Seçim Kurullarında Bekleyiş Devam Ediyor
Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.
Ali Kerem BENGİ- Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL DHA
YSK'nın kararının ardından İstanbul'da geçersiz oyların yeniden sayılacağı 7 ilçe seçim kurulunun önünde partililerin bekleyişi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Fatih İlçe seçim kurulundan görüntü
-Beykoz ilçe seçim kurulundan görüntü
-Detaylar
Kaynak: DHA