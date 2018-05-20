Finalde 4 Penaltı Kurtaran Kaleci, Takımını Süper Lige Çıkardı
1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor kalecisi Hakan Canbazoğlu, kurtardığı 4 penaltıyla takımını Süper Lige çıkardı.
Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkan son takımı belirleyen play-off final karşılaşması, Gazişehir Gaziantep ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynandı.
Kurtardığı 4 penaltı ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kalecisi Hakan Canbazoğlu gecenin yıldızı oldu.
"ÜMRANİYE MAÇINDAKİ HATAM BENİ MOTİVE ETTİ"
Hakan, "Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı olsun. Süper Lig'e çıkmayı çok istiyorduk. Ümraniye maçında yaptığım hata beni motive etti" dedi.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (20)
-
Azizden rica ediyorum,,bu kaleciyi hemen alalım.yoksa Beşiktaş kapabilir.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bi bu takım eksikti. Rize, erzurum gibi takımlar kümeye.Cevap Yaz 1 9 Yayından Kaldır
-
3.ligten 2.ye 2.ci ligten 1e .1.ci ligden süperlige üst üste ama a sporda trt sporda bikere sölemedilerCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
-
süperligde patates ederlerCevap Yaz 4 4 Yayından KaldırPFİZER: zafer sen trabzonluysan yazıklar olsun sana1 1 Yayından Kaldır