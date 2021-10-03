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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

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Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Sağanak yağışın aralıklı etkili olduğu Bayburt ve Erzincan'da gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.

ERZİNCAN (İHA) - Sağanak yağışın aralıklı etkili olduğu Bayburt ve Erzincan'da gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı.

Havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olduğu; Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

Bayburt'ta aralıklı devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı. Görsel şöleni kaydetmek isteyen vatandaşlar da çektikleri video ve fotoğraflarla güzel kareler yakaladı.

(Öznur Demir/İHA)

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

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Haber: Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - Haberler
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