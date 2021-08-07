Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - Haberler | Güncel

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde Sakarya semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı.

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yağış uyarısı sonrasında gece saatlerinde Sakarya semalarında yağmur bulutlarının çıkardığı şimşekler geceyi aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklama da hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Meteorolojinin açıklamalarının ardından gece 03.00 saatlerinde Sakarya'da çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı. Evlerindeki vatandaşlar o anları cep telefonu ile görüntüledi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum İlham Aliyev Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Yusuf Güney Oğulcan Engin Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:03:33. #1.14#

title