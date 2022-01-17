Geçen yılı ihracat artışıyla kapatan bebe-çocuk konfeksiyoncuları 2022'den umutlu

BURSA (AA) - Bebe ve çocuk konfeksiyonunda Türkiye'nin "üretim üssü" konumundaki Bursa'da geçen yıl sektörel ihracatta yüzde 30 artış sağlayan üreticiler, 2022'de de yurt dışı pazarına umutla bakıyor.

Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İş Adamları Derneği (BEKSİAD) Başkanı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bebe ve çocuk giyiminde Bursa ve Türkiye'nin dünyada bilinen bir marka haline geldiğini belirterek, birçok ülkenin Bursa'da üretilen bebe çocuk ürünlerini tercih ettiğini ve ürünlerin yoğun talep gördüğünü kaydetti.

Yıldız, geçen yılın ilk yarısında Kovid-19 salgını nedeniyle kapanmaların olduğunu hatırlatarak, "2021 yılını, 2020'ye kıyasla bebe-çocuk konfeksiyon ihracatında yüzde 30'un üzerinde bir artışla tamamladık. 2020 ve 2021'deki ihracat artışımızın bu yıl da aynen hatta biraz daha yükselerek devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin coğrafi konum açısından adeta bir merkez olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

" Türkiye'nin bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Bursa'daki firmalar, aynı zamanda 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Türkiye'nin etrafını pergelle çevirdiğinizde tüm ülkeler bizim pazarımız. Hepsine mal satıyoruz. Bizim son yıllarda derdimiz Avrupa ve Amerika'da daha etkili olmak. Güney Amerika'da şu anda ihracat anlamında bir potansiyel oluşmaya başladı. Amerika büyük bir potansiyel. Mal satan firmalarımız var. Amerika pazarında da önümüzdeki yıllarda yerimizi alacağız. Bizim şu anda 'yeni pazar' diye nitelendirebileceğimiz bölge Güney Amerika. Avrupa ve Amerika pazarında daha etkili olmak istiyoruz. Ayrıca sektör olarak Avrupa'da da her geçen gün etkinliğimizi artırıyoruz. Karşılıklı anlaşmalarla Avrupa'ya ticaretimiz devam ediyor."

"2022'nin çok güzel olacağını tahmin ediyorum"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkan Yardımcısı ve bebe-çocuk firması sahibi İsmail Kuş da sektörün Kovid-19 salgını öncesinde güzel bir ivme yakaladığını ve iş hareketliliğinin yaşandığını hatırlattı.

Salgın nedeniyle söz konusu hareketliliğinin sekteye uğradığını dile getiren Kuş, "Bebe çocuk konfeksiyonu sektörü açısından 2020'ye göre 2021 yılı çok daha iyi geçti. Sektörün ham madde konusunda biraz sıkıntıları var. Bunları da aşarsak 2022'nin çok güzel olacağını tahmin ediyorum. Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na gelen yabancı ziyaretçilerin ve alım heyetlerindeki alıcıların istekli olması bizi biraz daha umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde bunların neticesini alacağız." diye konuştu.

Kuş, Uzak Doğu pazarında enerji ve üretim aşamalarında yaşanan krizin Türkiye için şans olduğunun altını çizerek, Uzak Doğu'daki sıkıntılar nedeniyle Türkiye'nin ilk akla gelen ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Kalitesinden dolayı Türk ürünlerinin dünyada her zaman tercih edildiğini aktaran Kuş, şunları kaydetti:

"Orada sıkıntının devam etmesi ve kalitemizin de bilinmesiyle bizim dünyadaki şansımız artarak devam ediyor. Sektör olarak 2022'de daha fazla umutlu olduğumuzu ve beklentimizin yüksek olduğunu çok rahat ifade edebilirim. Buna göre de hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sektörümüzün ticareti, özellikle Orta Asya ve Rusya bölgesine artarak devam ediyor. Bebe çocuk fuarında ciddi anlamda siparişler aldık ve eklemeler yapılıyor. Bunların da artarak devam edeceğini tahmin ediyorum. Salgında yaşanan normalleşmeyle çok daha fazla artacağına inanıyorum."