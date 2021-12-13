Geçen yılbaşına göre kuruyemiş satışlarında düşüş bekleniyor

Geçtiğimiz yılbaşını, Koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında evde geçirmek zorunda kalan vatandaşların yoğun talebi ile artan kuruyemiş satışlarında, bu yılbaşı dışarı çıkmanın yasak olmaması ve artan fiyatlar sebebi ile düşüş bekleniyor.

Yılbaşının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan kuruyemişin satışı, geçen yıl sokağa çıkma yasağına bağlı olarak diğer yiyecekler de olduğu gibi hayli artmıştı. Sokağa çıkma yasağı olduğu için insanlar yılbaşını evlerinde kutlamak zorunda kalmıştı. Bu durum, özellikle yılbaşında bolca tüketilen yiyeceklerin satışlarında büyük bir artışın olmasına neden olmuştu. Kuruyemiş de bu yiyeceklerden biriydi. Bu yılbaşı ise sokağa çıkma yasağının olmayacağı ve artan fiyatlar öngörüldüğü için satışlarda bir miktar düşüş olacağı düşünülüyor.

"Yılbaşında en çok karışık çerezler satılıyor "

Bu yılbaşı kuruyemiş satışlarında düşüş olabileceğini söyleyen Eskişehirli kuruyemişçi Kamuran Ünlü "Vatandaşlar bu yılbaşını evlerinde geçirmek zorunda değil. Bu yüzden satışlarda biraz azalma olabilir. Genel olarak kuruyemiş fiyatlarında dolar, döviz endeksli artış var. Yılbaşında satışlarımız artacağı için fiyatlar da düşüş olabilir. Kuruyemiş ihtiyacı Türk halkında kültür olarak yerleştiği için yılbaşı satışlarımızda çok büyük değişimler olmuyor. Yılbaşında en çok karışık çerezler satılıyor bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Karışık çerezin ortalama fiyatı 50 TL'den başlayıp 155 TL'ye kadar çıkıyor" dedi. - ESKİŞEHİR