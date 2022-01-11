Geçen yıl uçak siparişlerinde Boeing ilk sırada - Haberler Ekonomi
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Geçen yıl uçak siparişlerinde Boeing ilk sırada

Geçen yıl uçak siparişlerinde Boeing ilk sırada
AA / Dilara Zengin Okay - Haberler | Ekonomi

ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı 909 uçak siparişi ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı 909 uçak siparişi ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

Boeing'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 909 uçak siparişi aldığı, 340 uçağı ise teslim ettiği kaydedildi.

Airbus'tan yapılan açıklamada ise şirketin geçen yıl 771 uçak siparişi aldığı ve 611 uçağın teslimatını gerçekleştirdiği aktarıldı.

Böylece Boeing, uçak siparişinde geçen yıl Avrupalı rakibi Airbus'ı geride bırakırken, teslimatta Airbus liderliğini korudu.

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