Geçen Yıl Türkiye'den 1020 Kişi 'Beyin Göçü' İçin Hollanda'ya Başvurdu

Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye'den toplam 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi "beyin göçü" için Hollanda'ya başvuru yaptı.

Türkiye'den ayrılmak isteyen akademisyenler ve diğer yüksek eğitimlilerin, "ülkedeki özgürlük eksikliğinden" şikayet etikleri belirtiliyor.

Hollanda Televizyonu'nda (NOS) yayınlanan "Nieuwsuur" (Haber Saati) adlı programın yaptığı araştırmaya göre, beyin göçü yoluyla Türkiye'den gelen yüksek eğitimli kişilerin sayısında ciddi artış var.

IND tarafından verilen rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 540 kişi beyin göçü kapsamında Hollanda'ya gelirken, 2017'de bu sayı 780'e çıktı. 2018'in ilk 11 ayında ise, Türkiye'den bin 20 yüksek eğitimli, Hollanda'ya iş başvurusu yaptı.

Niuewsuur'e konuşan Ahmet Hallaçeli de, bunlardan biri. Geçen yıl Mart ayından bu yana Hollanda'da bulunan Hallaçeli Türkiye'de en iyi üniversitelerden birinde Kimya eğitim almış.

Hollanda'daki Eindhoven Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Hallaçeli, "Türkiye'de bir çok akademisyenin görevden alındığını ya da tutuklandığını" söylüyor. Bilim insanı olmak istediğini söyleyen Ahmet Hallaçeli, "Bilim yapmak için kafanızın özgür olması lazım ancak Türkiye'de bu mümkün değil" diyor.

Akademisyenlerin 'tutuklandığı' iddialarına ilişkin Aralık ayında BBC HardTalk'a konuşan Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Gülnur Aybet, "Bazı akademisyenler terörü öven bir imza kampasına destek verdikleri için gözaltına alındılar, tutuklandılar ya da işlerinden oldular" demişti.

Nieuwsuur adlı televizyon programına konuşan Amsterdam Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmak için 2016 yılında Hollanda'ya gelen Şölen Aydın da, "Türkiye'deki politik ve ekonomik durum nedeniyle" Hollanda'da yaşamayı tercih eden isimlerden.

Aydın, Türkiye'deki mevcut durumun kısa vadede değişeceğine inanmıyor. Bu nedenle Hollanda'da bir hayat kurmak istiyor. Marketing alanında iş bulmuş ve 5 yıllık sözleşme imsalamış. Eşi Erdal da Hollanda'ya gelmiş.

Düzenli olarak Türkiye'ye gidip helen Erdal, orada kendisini rahat hissetmediğini, hükümeti eleştiren birçok kişinin tutuklandığını söylüyor.

Türkiye'den yurtdışına giden resmi göçmen sayısı, 2016 yılında 69 bin 326 olarak belirlenirken, geçen yıl bu sayı 253 bin 640'a ulaşmış.

Rapora göre 'Gülen yapılanması destekçileri' de yoğun biçimde Hollanda'ya sığınma başvurusu yapıyor.

IND'nin açıkladığı rakamlara göre, 2016 yılında Türkiye'den 235 kişi Hollanda'ya sığınma başvurusu yaparken, 2017'de bu sayı 481'e ulaştı.

Geçen yılın ilk 11 ayında ise, 'çoğunluğu Gülen yapılanması taraftarı' 1080 kişi Hollanda'ya iltica talebinde bulundu.