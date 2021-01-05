Geçen yıl tek seferde en büyük bağışı Amazon'un sahibi Bezos yaptı
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Geçen yıl tek seferde en büyük bağışı Amazon'un sahibi Bezos yaptı

05.01.2021 17:27 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:30
Geçen yıl tek seferde en büyük bağışı Amazon'un sahibi Bezos yaptı

ABD'li internet şirketi Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos, 2020'de hayır kuruluşlarına tek seferde en büyük bağışı yapan kişi oldu.

ABD'li internet şirketi Amazon'un kurucusu ve sahibi Jeff Bezos, 2020'de hayır kuruluşlarına tek seferde en büyük bağışı yapan kişi oldu.

"The Chronicle of Philanthropy" dergisinin "2020'nin en yüksek bağışları" listesine göre, Bezos'un iklim değişikliğiyle mücadele için kurduğu Bezos Yeryüzü Vakfı'na yaptığı 10 milyar dolarlık bağış, yılın tek seferde yapılan en büyük bağışıydı.

Bezos'un bağışı dışında listede ilk 10'da yer alan diğer bağışların toplamı ancak 2,6 milyar dolara ulaşabildi. Dergiye göre, bu 2011'de bu yana görülen en düşük toplam oldu.

ABD'li spor giyim markası Nike'ın kurusu Phil Knight ve eşi Penny Knight, kendi vakıflarına bağışladıkları 900 milyon dolarla Bezos'u izledi.

Phil ve Penny Knight, Oregon Üniversitesine, HBE inşaat şirketinin kurucusu Fred Kummer ise Missouri Bilim ve Teknoloji Üniversitesine yaptıkları 300'er milyon dolarlık bağışlarla listede üçüncü sırayı paylaştı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, ABD'de 2020 başkanlık seçimlerinde oy güvenliği ile ilgili çalışmalar yürüten Teknoloji ve Sivil Hayat Merkezi adlı sivil toplum kuruluşuna yaptıkları 250 milyon dolarlık bağışla listede dördüncü sırada yer aldı.

Bağışlar servet artışları yanında cüce kalıyor

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisi altında geçen dönemde bağışçıların toplam servetleri bağış miktarlarıyla kıyaslanamayacak ölçüde arttı.

Vergi Adaletini Savunan Amerikalılar ve Siyaset Çalışmaları Enstitüsünün yaptığı araştırmaya göre, 18 Mart-7 Aralık 2020 tarihlerinde, Bezos'un serveti yüzde 63,2 artışla 184,4 milyar dolara, Zuckerberg'in serveti ise yüzde 91,7 artışla 104,8 milyar dolara, Knight'ın serveti yüzde 76,5 artışla 52,1 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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