Geçen yıl işlenen cinayeti polisin titiz çalışması çözdü
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Geçen yıl işlenen cinayeti polisin titiz çalışması çözdü

Geçen yıl işlenen cinayeti polisin titiz çalışması çözdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl eylül ayında öldürülen M.T., isimli şahsın faillerinin yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu olayın faillerinden birinin maktulün öz kızı M.T., isimli şahıs olduğu tespit edilirken olaydan bir ay sonra hayatını kaybettiği belirlendi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl eylül ayında öldürülen M.T., isimli şahsın faillerinin yakalanmasına yönelik emniyet ekiplerinin başlattığı çalışmalar sonucu olayın faillerinden birinin maktulün öz kızı M.T., isimli şahıs olduğu tespit edilirken olaydan bir ay sonra hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın bir başka faali O.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz yıl 10 Eylül'de meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde öldürülen M.T. isimli şahısın öldürülmesine ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda olay yerinden elde edilen bulguların yapılan incelemesi sonucunda, olayın faillerinden birinin maktulün öz kızı M.T. isimli şahıs olduğu tespit edilerek şahsın 10 Eylül 2020 tarihinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay tarihinden bugüne kadar olayla ilgili yapılan detaylı araştırma ve biyolojik bulgu incelemeleri neticesinde diğer failin ise O.Ç. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli O.Ç. geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs gerekli işlemleri akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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