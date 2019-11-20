Geçen yıl günlük ortalama 3 saat 34 dakika televizyon izledik

20.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:42

Dünyada yaşanan dijitalleşme ile birlikte televizyon izleme oranları da düşerken, geçen yıl günde 3 saat 34 dakika televizyon izlediğimiz ortaya çıktı. Bu rakam 2006 yılında ise 5 saat 8 dakika olarak kaydedildi.



Medya takibi kurumu Ajans Press, televizyon izlenme oranları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl televizyon başlığında çıkan haber sayısı 50 bin 930 olurken, televizyon izleme ile alakalı basına 643 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde, Türkiye'de en çok dizi ve magazin programlarının konuşulduğu gözlemlendi. Bunun yanı sıra son zamanlarda mobil üzerinden izlenmelerin arttığı da konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Ayrıca yaş ortalaması ile televizyon izleme sürelerinin doğru orantılı olduğu belirlenirken, eğitim düzeyi arttıkça televizyon izlenen gün sayısının da azaldığı görüldü.



Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçen yıl televizyon izlenme oranı günde 3 saat 34 dakika olarak saptandı. Geçmiş yıllar incelendiğinde ise 2015 yılında 3 saat 54 dakika, 2012 yılında 4 saat 23 dakika, 2006 yılında ise 5 saat 8 dakika televizyon izlediğimiz tespit edildi. Böylelikle televizyon izlenme oranının yıllar içinde düşüş gösterdiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA