GEÇEN YIL BULUNAMIYORDU... KAVANOZ KAPAĞINDA BU YIL SIKINTI YOK
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GEÇEN YIL BULUNAMIYORDU... KAVANOZ KAPAĞINDA BU YIL SIKINTI YOK

Vatandaşların konserve hazırlığı tüm hızıyla sürüyor.

GEÇEN YIL BULUNAMIYORDU... KAVANOZ KAPAĞINDA BU YIL SIKINTI YOK
11.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:10

Vatandaşların konserve hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Geçen yaz yaşanan kavanoz kapağı krizi, bu sene yerini bolluğa bıraktı. Kavanozda, kapakta sorun yok, fiyatlar da normal.

Yazdan sonbahara geçerken her sene yapılan konserve hazırlıkları Türkiye genelinde devam ediyor. Geçen yıl piyasada tükenen kavanoz kapaklarının bu yıl temini konusunda sorun yaşanmıyor. Geçen yıl piyasada tükenen kavanoz kapağı nedeniyle 1 kapağın fiyatı 1 -1,5 TL'ye çıkmıştı. Bu yıl, İSTOÇ esnafı, kavanoz kapağı konusunda hazırlıklarını yaptı. Piyasada toptancılarda 40 kuruştan satılan kapak, zücaciyelerde 50 kuruştan satılıyor.

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'BU SENE ÖYLE BİR SIKINTI YOK

Züccaciyeci Erdal Karakaş, Geçen sene her halde üretilmedi, bundan dolayı da karaborsaya düştü. Elindeki malı insanlar değerli satmaya baktı. Toptancılara gittiğimiz zaman 'yok' denecek kadar azdı. Gidiyordun toptancılara 'bir koli kapak verebilirim' diyordu. Alıyorsun 1 koliyi, cüzi miktarda kar koyup sattığın zaman bu sefer insanlar o koliyi alıp gitmeye kalkıyordu. Alıp satma peşine düşüyor insanlar. İhtiyacı olandan çok bu sefer alıp satma peşine düşüyordu. 40-30 kuruşluk kapakların fiyatları 75 kuruş, 1 liraya kadar çıkıyordu. Ama bu sene öyle bir sıkıntı yok. Bu sene normal standart kapaklar 50 kuruş, 60-70 kuruşa renkli, desenli kapaklar var. Mal bulamama, kapak olmama sıkıntısı yok. Talep var. Koronavirüsten dolayı insanlar kendi konservesini yapmak istiyor dedi.

Kışlık hazırlığı için kavanoz ve kapak alan Rahime Yılmaz, 'Şimdi daha rahat kapakları bulmak. Kavanoz ve kapakları, salça yapan ablama alıyorum diye konuştu.

'STOKLARIMIZ GAYET İYİ

İSTOÇ'ta toptancı olan Kadir Kılınç, 'Geçen sene yaşadığımız kavanoz kapağı sıkıntısını bu sene yaşamıyoruz. Bu sene stoklarımız gayet iyi. Talepleri karşılayabiliyoruz, müşterilerimize kavanoz kapağında sıkıntı yaşatmıyoruz, stoklarımız da gayet iyi şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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