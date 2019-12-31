Geçen yıl beyaza bürünen bazı yerler şimdi çok farklı
Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne ve Düzce'de geçen yıl aralık ayında lapa lapa kar yağan bölgeler, bu sene henüz beyaz örtüyle kaplanamadı.
Ankara, Trabzon, Kayseri, Konya, Edirne ve Düzce'de geçen yıl aralık ayında lapa lapa kar yağan bölgeler, bu sene henüz beyaz örtüyle kaplanamadı.
Geçen yıl Anadolu Ajansı ekiplerini tarafından drone yardımıyla karla kaplı halleriyle fotoğraflanan bazı bölgeler bu sene aralık ayında yeniden görüntülenince fark ortaya çıktı.
2018 yılının aralık ayında beyaza bürünen bölgeler, şimdilerde ise adeta bahar mevsimini andıran karelere sahne oluyor.