HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü Cep yakan soğanda fiyatlar taban yaptı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanın bu sene kazandırmadığını söyledi Geçen sene hastalık yüzünden verimi düşük olan ve kilogram fiyatı 6 liraya kadar yükselen soğan bu sene tarlada...

19.06.2020 10:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:22

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü

Cep yakan soğanda fiyatlar taban yaptı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, soğanın bu sene kazandırmadığını söyledi

ADANA - Geçen sene hastalık yüzünden verimi düşük olan ve kilogram fiyatı 6 liraya kadar yükselen soğan bu sene tarlada 50 kuruşa kadar düştü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan az miktarda yurt dışına gitti ve ihtiyaç fazlası ürünlerde tarlada sürüldü. Bu sene kötü bir sezon yaşadık ama inşallah ileri ki yıllarda daha iyi olur" dedi.

Türkiye'nin soğan ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Adana'da hasat sona erdi. Geçen sene hastalık nedeniyle fiyatı 6 liraya kadar çıkan, tanzim satışıyla halka ucuza satılmaya çalışan soğan bu sene ise korona virüs nedeniyle yurt dışına az ihraç edildi. Hal böyle olunca da soğanın büyük bir kısmı iç piyasa da üreticinin elinde kaldı.

Soğan fiyatları ise tarlada boyutuna ve yerine göre 50 kuruşa kadar düştü. Ülkede şu anda Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ve Şanlıurfa'da hasat edilen soğan, bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi.

"Kötü bir sezon yaşadık"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl çiftçilerimiz soğandan para kazanamadı. Soğan ilk hasat yapıldığında 2 buçuk 3 liradan satıldı. Ama şimdi soğan para etmemekte. Geçen haftada Tarım ve Orman Bakanıyla konferans görüşmesinde kendisi bizzat izinlerin tarım il müdürlüklerine verildiğini söyledi. Şu anda tüccarlar oradan yurt dışına ürün göndermek için izin alacak. Bu sene kötü bir sezon yaşadık ama inşallah ileri ki yıllarda daha iyi olur. Adana'da artık soğan bitti, kalan soğanlar ise sürüldü. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şu anda soğan 60 ile 75 kuruş arasında ama Şanlıurfa'da 50 kuruş. Soğan geçen hafta 1-2 gün fiyatları yükseldi ama fiyatlar şu anda geri düştü" ifadelerini kullandı.

"Soğanlar tarlada kaldı"

Korona virüs nedeniyle Adana'da soğanın ilk hasat edildiği Nisan ayında ihracat yapılamadığını kaydeden Doğan, bu nedenle çiftçilerin de zarar ettiğini söyledi. Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

"Geçen sene soğanda yaşanan hastalık ve verim düşüklüğü nedeniyle fiyatlar 5-6 liraya kadar çıkmıştı. Bu sene aynı ekim alanı olmasına rağmen korona virüs salgını nedeniyle restoranların ve ihracatın kapalı olmasından dolayı soğan tüketiminde düşüş oldu. Geçen sene günlük tüketim 5 bin ton iken bu sene 2 bin tona düştü. Yurt dışına da soğan gitmeyince elde kaldı. 2019 senesinde çiftçinin yüzü güldü ama bu sene ihracat kapalı olduğu için soğan elde kaldı. Rusya bizden soğan istemesine rağmen biz pazarı Mısır'a kaptırdık. İlk kapılar açıldığında soğanı 50 rubleye satarken şu an 18 rubleye kadar düştü. Pazar elden gidince tüccara geç açılan izinin faydası olmadı. Soğan az miktarda yurt dışına gitti ve ihtiyaç fazlası olanlar da tarlada sürüldü."

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ekonomi
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ekonomi
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Ekonomi
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Ekonomi
Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Ekonomi
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi Ekonomi
Erdoğan'ın talimatı sonrası kıdem tazminatı konusunda ilk açıklama Türk-İş'ten geldi
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek
Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda...
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
İstanbul'da otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Bursa'da yaban mersini yetiştiren çiftçi, ürünlerini kilosu 50 liradan dalında satıyor
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Saros Körfezi'ndeki yazlıklarda koronavirüse karşı sertifikalı ev modeli başladı
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
Tavan fiyat uygulamasının değiştirilmesiyle otobüs bileti fiyatları yüzde 40 düştü
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
120 milyonluk arazisini kullanamayınca yolu kapattı
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
Mansur Yavaş'ın başvurusunu kabul eden mahkeme, AK Parti ve MHP'nin itirazını reddetti
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Berat Albayrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Lgs Bursa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 10:24:29. #1.14#
title