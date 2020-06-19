Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
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Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü

Geçen sene hastalık yüzünden verimi düşük olan ve kilogram fiyatı 6 liraya kadar yükselen soğan bu sene tarlada 50 kuruşa kadar düştü.

Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
19.06.2020 09:52 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:56

Geçen sene hastalık yüzünden verimi düşük olan ve kilogram fiyatı 6 liraya kadar yükselen soğan bu sene tarlada 50 kuruşa kadar düştü. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Soğan az miktarda yurt dışına gitti ve ihtiyaç fazlası ürünlerde tarlada sürüldü. Bu sene kötü bir sezon yaşadık ama inşallah ileri ki yıllarda daha iyi olur" dedi.

Türkiye'nin soğan ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Adana'da hasat sona erdi. Geçen sene hastalık nedeniyle fiyatı 6 liraya kadar çıkan, tanzim satışıyla halka ucuza satılmaya çalışan soğan bu sene ise korona virüs nedeniyle yurt dışına az ihraç edildi. Hal böyle olunca da soğanın büyük bir kısmı iç piyasa da üreticinin elinde kaldı.

Soğan fiyatları ise tarlada boyutuna ve yerine göre 50 kuruşa kadar düştü. Ülkede şu anda Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ve Şanlıurfa'da hasat edilen soğan, bu sene çiftçinin yüzünü güldürmedi.

"KÖTÜ BİR SEZON YAŞADIK"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan konuyla ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yıl çiftçilerimiz soğandan para kazanamadı. Soğan ilk hasat yapıldığında 2 buçuk 3 liradan satıldı. Ama şimdi soğan para etmemekte. Geçen haftada Tarım ve Orman Bakanıyla konferans görüşmesinde kendisi bizzat izinlerin tarım il müdürlüklerine verildiğini söyledi. Şu anda tüccarlar oradan yurt dışına ürün göndermek için izin alacak. Bu sene kötü bir sezon yaşadık ama inşallah ileri ki yıllarda daha iyi olur. Adana'da artık soğan bitti, kalan soğanlar ise sürüldü. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde şu anda soğan 60 ile 75 kuruş arasında ama Şanlıurfa'da 50 kuruş. Soğan geçen hafta 1-2 gün fiyatları yükseldi ama fiyatlar şu anda geri düştü" ifadelerini kullandı.

"SOĞANLAR TARLADA KALDI"

Korona virüs nedeniyle Adana'da soğanın ilk hasat edildiği Nisan ayında ihracat yapılamadığını kaydeden Doğan, bu nedenle çiftçilerin de zarar ettiğini söyledi. Mehmet Akın Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

"Geçen sene soğanda yaşanan hastalık ve verim düşüklüğü nedeniyle fiyatlar 5-6 liraya kadar çıkmıştı. Bu sene aynı ekim alanı olmasına rağmen korona virüs salgını nedeniyle restoranların ve ihracatın kapalı olmasından dolayı soğan tüketiminde düşüş oldu. Geçen sene günlük tüketim 5 bin ton iken bu sene 2 bin tona düştü. Yurt dışına da soğan gitmeyince elde kaldı. 2019 senesinde çiftçinin yüzü güldü ama bu sene ihracat kapalı olduğu için soğan elde kaldı. Rusya bizden soğan istemesine rağmen biz pazarı Mısır'a kaptırdık. İlk kapılar açıldığında soğanı 50 rubleye satarken şu an 18 rubleye kadar düştü. Pazar elden gidince tüccara geç açılan izinin faydası olmadı. Soğan az miktarda yurt dışına gitti ve ihtiyaç fazlası olanlar da tarlada sürüldü."

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay/İHA)

Kaynak: İHA

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