19.09.2019 17:02

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik. Bu üretimden 977 bin ton da lif pamuk elde ettik." dedi.

Bayraktar, Şanlıurfa Ziraat Odası tarafından Osmanlı Mahallesi'nde düzenlenen "Pamuk Hasadı Etkinliği"nde yaptığı konuşmada, hasatlara katılarak çiftçilerin sevinç ve sıkıntılarına ortak olmaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'deki pamuğun yüzde 40'ının Şanlıurfa'da üretildiğini belirten Bayraktar, "Pamuk, tekstil sanayimize sağladığı katma değer, tekstil ve konfeksiyon ihracatının ülkemize kazandırdığı döviz miktarı, yarattığı istihdam hacmiyle, Türk tarımı için vazgeçilmez bir üründür." dedi.

Bayraktar, pamuğun lifiyle tekstil, çiğidiyle yağ sanayisi, linteriyle de kağıt sanayisinin ham maddesi olduğunu vurguladı.

Sağlanan desteklemelerle pamuğun ekim alanının 2018 yılında 5 milyon 186 bin dekara yükseldiğini kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"1995 yılında 2 milyon 224 bin ton olan kütlü pamuk üretimi, 2009 yılında 1 milyon 725 bin tona kadar geriledikten sonra, 2011 yılında 2 milyon 580 bin ton ile rekor kırdı. Geçen yıl 2 milyon 570 bin ton kütlü pamuk ürettik. Bu üretimden 977 bin ton da lif pamuk elde ettik. Yine de ülkemizin ihtiyacı olan pamuğu bir türlü karşılayamıyoruz. 2015-2016 üretim döneminde yüzde 49'a kadar gerileyen üretimin tüketimi karşılama oranı, 2018-2019 döneminde yüzde 60'a kadar çıktı. Bu oranın çok daha fazla artırılması hatta ülke ihtiyacımızın ülke içinden karşılanması için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Sadece geçen yıl 752 bin ton lif pamuk ithali için 1,4 milyar dolar döviz ödedik. Ülkemiz 2008-2018 döneminde, 14,8 milyar dolar dövizi pamuk ithalatı için harcadı. Bu para ülke çiftçimiz yerine yabancı ülkelerin çiftçilerine katkı sağladı."

Pamuk fiyatlarında düşüş yaşandı

Bayraktar, pamuk fiyatlarında gerileme yaşandığını belirterek, bu gerilemenin geçen yıla göre yüzde 26 olduğunu kaydetti.

Fiyat gerilemesinin özellikle son 5 ayda gerçekleştiğini vurgulayan Bayraktar, "Geçen yıl uluslararası piyasalarda haziran ayında 84 cente kadar çıkan pamuk fiyatları, bu yıl ağustos başında 58 cente kadar indi. Bugünlerde 62 cent dolaylarında seyrediyor. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, devir stokları ve yüksek rekolte beklentisi buna yol açtı. Dünyadan izole değiliz. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler bize de yansıyor. Tam da hem verimden hem de üretimden memnun olacağı esnada yaşanan bu durum, çiftçimizde büyük hayal kırıklığına sebep oldu. " diye konuştu.

Prim desteğinde dekar başına en fazla 500 kilogram kota getirilmesi uygulamasının kaldırılması gerektiğini ifade eden Bayraktar, dekar başına 600-700 kilogram verim elde eden çiftçilere karşılığının verilmesi talebinde bulundu.

Bayraktar, çiftçilerin ürettiği pamuğun tatminkar bir fiyatla alınması için Çukobirlik, TARİŞ, Antbirlik gibi tarım satış kooperatiflerinin devreye girmesi, pamuk ithal eden kullanıcılara da ithal ettiği pamuk miktarının yüzde 25'i kadar yerli üretim kullanma zorunluluğunun getirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Çiftçimiz üretemezse ithalat herkesin sorunu olacaktır"

Pamuk fiyatlarının düşmesine karşı girdi fiyatlarında büyük artış yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, önlem alınmaması halinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pamuk üretiminde büyük sorun yaşanacağını dile getirdi.

Girdi fiyatlarının artmasına karşı çiftçilere yönelik önlemler alınması gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Pamukta sıfır gümrük önemli bir sorundur. Bilindiği gibi Dünya Ticaret Örgütü uygulamaları nedeniyle gümrük vergileriyle fazla oynayamıyoruz. Kurallara göre gümrük vergilerini en fazla yüzde 6'ya çıkarabiliyoruz. Sanayicilerin Yunanistan'dan çok ucuza pamuk almak için bağlantı yaptıkları gibi söylentiler de kulağımıza geliyor. Burada sanayicilerimize de seslenmek istiyorum; bu çiftçi size her yıl lazım. Bu çiftçiyi tarlada tutamazsanız, seneye pamuğu nereden bulacaksınız? Sizleri insaflı olmaya çağırıyorum. Çiftçiyi koruyun ki onlar da sizi korusun. Her sene pamuk fiyatlarının düşük olacağının bir garantisi mi var? Seneye fiyatlar çok fazla artarsa, ülke içinde de yeterli üretim olmazsa ne yapacaksınız? Herkes şapkasını önüne koysun, bu sorunu nasıl çözeriz diye kafa yorsun. Bu sadece çiftçimizin sorunu değil ki. Çiftçimiz üretemezse ithalat herkesin sorunu olacaktır."

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da çiftçilerin girdi maliyetlerinin artmasından dolayı sorunlar yaşandığını belirterek, çiftçilere yönelik yeni desteklemeler sağlanması gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından biçerdövere binen Bayraktar, pamuk hasadı yaptı.

Kaynak: AA