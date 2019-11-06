Geçen yıl 15 kamyon çıkmıştı, bu defa 8 kamyon çöp çıktı

06.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:44

MANİSA'nın Kula ilçesinde, belediye ekiplerinin ihbar üzerine gittikleri bir evden toplam 8 kamyon çöp çıktı. Ekipler, çöplerin çıkarılmasının ardından evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayıp, dezenfekte etti. Aynı evden geçen yıl ise toplam 15 kamyon çöp çıktığı belirtildi.

Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zaferiye Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine gittikleri Makbule D.'nin (81) evinde yine çöp yığınları ile karşılaştı. Kula Kaymakamlığı'ndan alınan özel izinle Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kula İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla çöp evde temizlik çalışması başlatıldı. Evden toplam 8 kamyon ve traktör dolusu evsel atık, karton kutu, plastik ve teneke kutu çıkarıldı. Geçmiş yıllarda da defalarca temizlenen evde belediye ekipleri tarafından boşaltılan çöpler, kamyona doldurularak götürüldü. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler, evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayıp, dezenfekte etti.

Kaynak: DHA

Aynı evden, 2017 yılının Eylül ayında 14 kamyon, 2018 yılının Haziran ayında 10 kamyon, aynı yılın Ekim ayında da 5 kamyon çöp çıkarıldığı öğrenildi.