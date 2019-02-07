Geçen Yaz Turizme 21 Milyar Harcadık

Yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişi 2018 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında seyahate çıktığı açıklanırken, bu kişilerin toplamda 21 milyar 138 milyon 934 bin TL harcama yaptığı kaydedildi.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde yapılan turizm harcamaları hakkındaki araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yurt içinde ikamet eden 24 milyon 999 bin kişinin seyahate çıktığı görüldü. Bu kişilerin bu dönem içinde yaptığı harcama ise 21 milyar 138 milyon 934 TL olarak kayıtlara geçti. Günlük ortalama yapılan harcama tutarı ise 650 TL olurken, bu çeyrekte seyahate çıkanların 333 milyon 38 bin geceleme yaptığı saptandı.

PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde turizm başlığı altında 344 bin 310 haberin yansıma bulduğu tespit edildi. Turizm medyanın en çok konuştuğu başlıklar arasında yer alırken, 2018 yılında yaşanan hareketliliğin memnuniyetle karşılandığı görüldü. Sadece Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında turizm ile ilgili çıkan haber sayısı ise 65 bin 789 olarak kayıtlara geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA