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Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira

Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira Üreticiler doğal antibiyotik bala yüzde 25 oranında zam yapacak Kırıkkale'de geçen sene kilogramı 75 liradan satılan balın bu yıl üreticiler tarafından 100 liradan satılacağı bildirildi.

Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira
18.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:46

Geçen sene 75 liradan satılan balın kilosu bu sene 100 lira

Üreticiler doğal antibiyotik bala yüzde 25 oranında zam yapacak

KIRIKKALE - Kırıkkale'de geçen sene kilogramı 75 liradan satılan balın bu yıl üreticiler tarafından 100 liradan satılacağı bildirildi.

İnsanoğlunun yararlandığı en eski besin maddelerinden olan bal, gıda olmanın yanında yüzyıllardır tıbbi tedavilerde de kullanılıyor. Bakteri barındırmadığı için doğal antibiyotik özelliği de taşıyan bu besin, pek çok hastalığa da iyi geliyor. Vitamin ve mineral kaynağı olan bal, bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücuda birçok faydası olduğu biliniyor. Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü Kılıçlar Bal Ormanında arıcılık işiyle uğraşan 55 yaşındaki Aydın Payar, geçen seneye göre daha iyi ürün beklediklerini belirtti. Payar, bal fiyatlarında da değişim olacağını söyledi.

"Bu yıl inşallah daha güzel olacak"

Geçen yıl 75 liradan satış yaptıklarını belirten Payar, "Ballarımız kaliteli ve kesinlikle katkı yok. Tahlile açık bir şekilde müşterilerimize hizmet sunuyoruz. Bal kapasitesine geldiği zaman her yıl mevsimsel olarak değişiyor. Bu yıl inşallah daha güzel olacak. Yakın bir zamanda 1 haftaya kadar balı getirirler" dedi.

"Fiyatı 100 lira civarında olur"

Balın kilosunu bu sene 100 lira olarak belirlediklerini anlatan Payar, "Şu anda 400 kovan civarında arımız var. Ortalama olarak net bir şey demiyorum. Cenab-ı Allah bilir az çok. Allah bereket versin deriz ne çıkarsa, o da bizim şansımıza. Balımızın fiyatı 75 liraydı geçen sene. Bu sene de her şeye zam geldi. Peteğin kilosu geçen sene 30 liraydı bu sene 45 lira oldu. Ona göre biz de balın fiyatını yüzde 25 zamlı olarak yaklaşık 100 lira civarında olur diye tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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