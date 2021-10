Geçen Haftanın En Çok Satan Oyunları Belli Oldu

Geçen haftanın en çok satan oyunları açıklandı, birinci sırada Fıfa 22 var.

Birleşik Krallık'ta geçen hafta en çok satılan kutulu oyunlar listesi belli oldu. Listenin tepesinde bu ay başında çıkan ve sadece iki günlük performans gösteren FIFA 22 var.

Diğer pazarlardaki satış verileri genellikle Birleşik Krallık ile benzerlik gösteriyor, bu nedenle bu liste büyük önem taşıyor.

GamesIndusrty.biz'in GfK tarafından sağlanan verilerle oluşturduğu liste sadece haftalık kutulu oyun satışlarını kapsıyor. Buna göre, 2 Ekim ile biten haftada Birleşik Krallık'ta FIFA 22 en çok satan oyun olurken, FIFA 22'nin çıkış haftası fiziksel satışı Fıfa 21'e göre yüzde 35 düşüş gösterdi. FIFA 20'ye kısayla bu düşüş yüzde 42 oldu.

Bu, FIFA 22'nin kötü bir satış performansı gösterdiği anlamına gelmiyor, zira geçen yıl FIFA 21'nin dijital indirme istatistiği bir önceki yıla göre yüzde 31 artmıştı. Yani FIFA'nın her yıl dijital satış payı fiziksele kıyasla yükseliyor. Bu doğrultuda FIFA 21 ile ilk kez serinin bir oyunu Birleşik Krallık'ta fizikselden çok dijital olarak satın alınmıştı. FIFA 22'nin dijital satış performansı ise bu hafta içerisinde GSD tarafından paylaşılan verilerle belli olacak.

GamesIndutry.biz ayrıca yeni konsol nesillerinin ilk yıllarında FIFA satışlarının tüketicilerin iki farklı platforma ayrılması nedeniyle düşüş eğilimi gösterdiğinin altını çiziyor.

Friday the 13th Geliştiricisi Ghostbusters Oyunu Üzerinde Çalışıyor Olabilir

FIFA 22'nin Birleşik Krallık'taki kutulu satışlarının yüzde 41'ini PS4 platformu oluştururken, satışların yüzde 27'si Xbox One, yüzde 23'ü PS5, yüzde 5'i Nitendo Switch, yüzde 4'ü ise Xbox Series X|S üzerinde gerçekleşti.

FIFA 22'nin liderlik koltuğuna geçmesi ile bir önceki haftanın birincisi Mario Kart 8: Deluxe ikinci sıraya kaydı. Ancak buna rağmen Mario Kart 8 satışları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 15 artış gösterdi. Bu, oyunun üç hafta üst üste satış performansında artış anlamına geliyor.

Ayrıca, bu hafta daha fazla PS5 konsolunun satışa sunulması ile Sony'nin birinci parti oyunlarında da satış performansı yükselmiş durumda. Spider-Man: Miles Morales bir önceki haftaya göre yüzde 165 artışla 6. sıraya çıkarken, Ratchet & Clank: Rift Apart yüzde 321'lik bir sıçrama ile 11. sıraya kadar yükseldi. Ghost of Tsushima: Director's Cut ise yüzde 134 artarak 19. sırada kendine yer buldu.

25 Eylül-2 Ekim haftasını kapsayan Birleşik Krallık kutulu oyun satışı listesi şöyle:

FIFA 22

Mario Kart 8: Deluxe

Sonic Colours Ultimate

How Wheels Unleashed

Minecraft (Switch)

Spider-Man Miles Morales

Animal Crossing: New Horizons

F1 2021

Grand Theft Auto 5

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

The post Geçen Haftanın En Çok Satan Oyunları Belli Oldu appeared first on SaveButonu.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri