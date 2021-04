Geçen haftanın en çok satan oyun konsolları ve oyunlar belli oldu!

En çok satan oyun konsolları ve oyunlar merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Famitsu, 22-28 Mart tarihleri arasında Japonya'da en çok satılan kutulu oyunlar ve konsolların listesini paylaştı.

Japonya'da geçen haftanın en çok satılan oyun ve konsolları belli oldu ve istatistikleri oyunseverler ile paylaştı.

Monster Hunter Rise 1,302,132 adet ile birinci sırada yer alırken, Monster Hunter: World PlayStation 4'te Japonya'da ilk üç gününde 1,350,412 adet satmayı başarmıştı.

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK SATAN OYUNU VE KONSOLU

Monster Hunter Rise ile beraber Switch satışlarına da ilgi gösterilmiş durumda. Bu kapsamda 267,497 adet satmayı başardı. PlayStation 5 konsolları 62,295 adet, PlayStation 4 konsolları 2,189 adet ve Xbox Series konsolları 1,279 adet satmayı başararak adından sıkça bahsettirdi.

OYUNLARIN TOPLAM SATIŞI

[NSW] Monster Hunter Rise – 1,302,132 (Yeni)

[NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury – 37,166 (592,683)

[NSW] The Quintessential Quintuplets: Summer Memories Also Come in Five – 20,374 (Yeni)

[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 20,179 (2,072,296)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13,207 (3,751,594)

[NSW] Ring Fit Adventure – 12,632 (2,479,573)

[NSW] Animal Crossing: New Horizons – 11,145 (6,710,861)

[NSW] Minecraft – 11,096 (1,872,739)

[PS4] The Quintessential Quintuplets: Summer Memories Also Come in Five – 10,378 (Yeni)

[NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 10,270 (4,218,939)

[NSW] Pokemon Sword/ Shield – 7,472 (4,014,376)

[NSW] Splatoon 2 – 6,906 (3,825,969)

[NSW] SD Gundam G Generation Cross Rays Platinum Edition – 6,229 (Yeni)

[NSW] Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – 6,080 (262,501)

[NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 4,895 (668,725)

[NSW] Super Mario Party – 4,626 (1,850,769)

[NSW] Little Nightmares II – 4,438 (56,273)

[NSW] Super Mario 3D All-Stars – 4,123 (578,850)

[NSW] Apex Legends Champion Edition – 3,983 (15,648)

[NSW] Bravely Default II – 3,689 (131,317)

[NSW] Densha de GO!! Hashirou Yamanote Sen – 3,372 (27,765)

[PS4] SD Gundam G Generation Cross Rays Platinum Edition – 3,123 (Yeni)

[NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 3,100 (1,799,930)

[NSW] Human Fall Flat – 2,582 (132,714)

[NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe – 2,468 (1,047,483)

[NSW] Super Mario Maker 2 – 2,449 (1,079,655)

[NSW] LoverPretend – 2,422 (New)

[NSW] Pikmin 3 Deluxe – 2,409 (552,910)

[NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise – 2,365 (84,360)

[NSW] Family Trainer – 2,170 (51,926)

EN ÇOK SATILAN KONSOLLAR

Switch – 190,133 (15,558,365)

Switch Lite – 77,364 (3,526,983)

PlayStation 5 – 51,931 (485,476)

PlayStation 5 Digital Edition – 10,364 (94,735)

PlayStation 4 – 2,174 (7,775,056)

New 2DS LL (2DS dahil) – 933 (1,160,124)

Xbox Series S – 847 (9,373)

Xbox Series X – 432 (30,636)

PlayStation 4 Pro – 15 (1,575,723)