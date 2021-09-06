Geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan zanlılardan 32'si tutuklandı
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 214 zanlıdan 32'sinin tutuklandığı bildirildi.
Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 214 zanlıdan 32'sinin tutuklandığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 30 Ağustos-5 Eylül arasında operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda 3 kilo 300 gram esrar, 640 gram eroin, 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ve 7 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 214 şüpheliden 32'si tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı