Geçen ay sıcaklık en yüksek Nazilli ve Dalaman'da, en düşük Ardahan'da yaşandı
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Geçen ay sıcaklık en yüksek Nazilli ve Dalaman'da, en düşük Ardahan'da yaşandı

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 43,2 dereceyle Nazilli ve Dalaman'da, en düşüğü ise sıfırın altında 3,1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

Geçen ay sıcaklık en yüksek Nazilli ve Dalaman'da, en düşük Ardahan'da yaşandı
10.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:05

Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 43,2 dereceyle Nazilli ve Dalaman'da, en düşüğü ise sıfırın altında 3,1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar mayıs ayı ortalama sıcaklığı 16,7 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise mayıs ayı sıcaklığı 17,6 dereceye yükseldi.

Türkiye'de 1971'den beri en yüksek ortalama sıcaklık 2007 mayısında kaydedilmişti.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 43,2 dereceyle Nazilli ve Dalaman'da, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,1 dereceyle Ardahan'da ölçüldü.

43,2 derece mayıs ayı Türkiye'de ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.

Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Geyve'de kayıtlara geçti

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Kumköy, Bozcaada, Şile çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 16,9 dereceyken, geçen ay 17,4 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 2,1 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 39,1 derece olarak Geyve'de tespit edildi.

Ege'de en yüksek sıcaklık Nazilli'de kaydedildi

Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Dikili, Kuşadası, Aydın, Bodrum, Datça, Seferihisar, Ödemiş, Milas çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,6 derece iken, bu yıl 19,5 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 0,4 derece olarak Simav'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 derece olarak Nazilli'de kaydedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Dalaman'da görüldü

Akdeniz Bölgesi'nde ise mayıstaki ortalama sıcaklık bölgenin kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü.

Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19,3 derece iken, bu yılın mayıs ayında 20,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 1 derece olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 43,2 derece olarak Dalaman'da görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar Eskişehir, Çumra çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında kaydedildi. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,6 dereceyken, bu mayıs ayında 15,5 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 2,9 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 35,3 derece olarak Eskişehir ve Polatlı'da belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar Zonguldak, İnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Ünye çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında ölçüldü. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,2 derece iken, geçen ay 15,9 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 0,3 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,5 derece olarak Düzce'de yaşandı.

Mayıs ayında en düşük sıcaklık Ardahan'da kaydedildi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık Kars, Van, Hakkari, Sarıkamış, Erciş, Özalp, Elbistan, Doğanşehir, Başkale, Yüksekova çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında tespit edildi. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 13,6 derece iken, bu sene 14,7 derece olarak ölçüldü. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,1 derece olarak Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 34,4 derece olarak Malatya'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgenin mayıs ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20,7 dereceyken, bu yıl 21,3 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 5,5 derece olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 40,9 derece olarak Ceylanpınar'da kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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