GECEKONDUYU SİLAH İMALATHANESİNE ÇEVİREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

SULTANGAZİ, İSTANBUL (DHA) - SULTANGAZİ'de bir gecekonduya düzenlenen baskında piyasadan temin ettiği kurusıkı tabancaları gerçek fişek atabilen tabancaya dönüştürerek, İstanbul ili genelinde suç örgütlerine sattığı iddia edilen şüpheli V.D. yakaladı. Gecekonduda yapılan aramalarda 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca ile çok sayıda tabanca parçası ve tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi. Şüpheli V.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gecekonduya baskın düzenleyen ekipler kurulan özel düzeneklerle içerisinin adeta bir silah imalathanesine dönüştüğünü gördü. Baskında, 8 adet namluları değiştirilmiş, atışa ve kullanılmaya hazır vaziyette tabanca, 3 adet namlusu değiştirilecek kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca parçası ile tabancaların namlularını değiştirme maksadıyla kullanılan makine ve aletler ele geçirildi. 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alınan V.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.