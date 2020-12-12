Gecekonduda kumar operasyonu
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Gecekonduda kumar operasyonu

12.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:18

Gecekonduda kumar operasyonu Küçükçekmece'de dış cephesi kameralara donatılan gecekonduda kumar oynatıldı Yer sahibi ve kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 180 lira ceza kesildi Küçükçekmece'de polis ekipleri dış cephesi kameralara donatılarak içerisinde kumar oynatılan gecekonduya operasyon düzenledi.

Gecekonduda kumar operasyonu

Küçükçekmece'de dış cephesi kameralara donatılan gecekonduda kumar oynatıldı

Yer sahibi ve kumar oynayan 4 kişiye 7 bin 180 lira ceza kesildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de polis ekipleri dış cephesi kameralara donatılarak içerisinde kumar oynatılan gecekonduya operasyon düzenledi. Polis, gecekondu sahibine ve içeride bulunan 4 kişiye idari para cezası uyguladı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir gecekonduda kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri gece saatlerinde Yarımburgaz Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bulunan ikamet görünümlü gecekonduya operasyon düzenledi. Dış cephesinde çok sayıda kamera sistemi kurulu olan ve bahçesinde köpek kulübesi bulunan gecekonduda yapılan aramalarda çok sayıda masa, sandalyelerin yanı sıra iskambil kağıtlarının bulunduğu görüldü.

Polis ekipleri yer sorumlusu Erdal A. ve içeride bulunan 4 şahıs hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. Maddesine istinaden toplam 7 bin 180 TL idari para cezası uyguladı. Polis ekipleri ayrıca, yer sorumlusu Erdal A. hakkında "Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yaptı.

Gecekonduda kumar operasyonu
Gecekonduda kumar operasyonu
Gecekonduda kumar operasyonu
Gecekonduda kumar operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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