Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı



İSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuğun kurtarılma anına ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Küçük çocuğun kurtarıldığı anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda küçük çocuğun baygın olduğu görüldü. İtfaiye erinin kucağında evden çıkarılan çocuğun hali yürekleri burktu.