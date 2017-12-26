Gecekonduda Çıkan Yangından 7 Yaşındaki Çocuk Böyle Kurtarıldı

Gecekonduda Çıkan Yangından 7 Yaşındaki Çocuk Böyle Kurtarıldı

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldıİSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuğun kurtarılma anına ait fotoğraflar ortaya çıktı.

Gecekonduda çıkan yangından 7 yaşındaki çocuk böyle kurtarıldı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuğun kurtarılma anına ait fotoğraflar ortaya çıktı.
Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki Emir Soysuzlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Küçük çocuğun kurtarıldığı anlara ait fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda küçük çocuğun baygın olduğu görüldü. İtfaiye erinin kucağında evden çıkarılan çocuğun hali yürekleri burktu.

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