Gecekonduda Çıkan Yangında 7 Yaşındaki Çocuk Son Anda Kurtarıldı

Gecekonduda Çıkan Yangında 7 Yaşındaki Çocuk Son Anda Kurtarıldı

Gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldıİSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarılarak hastaneye kaldırtıldı.

Gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı

İSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarılarak hastaneye kaldırtıldı.
Ataşehir İnönü Mahallesi Bayır Sokak içerisinde bir gecekonduda yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı gecekondudan son anda çıkardı. 7 yaşındaki çocuğun çiçekçilik yapan anne ve babası tarafından evde yalnız bırakıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.
Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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