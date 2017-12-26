Gecekonduda çıkan yangında 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarıldı



İSTANBUL - Ataşehir'de bir gecekonduda çıkan yangında mahsur kalan 7 yaşındaki çocuk son anda kurtarılarak hastaneye kaldırtıldı.

Ataşehir İnönü Mahallesi Bayır Sokak içerisinde bir gecekonduda yangın çıktı. Sobadan çıktığı sanılan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri 7 yaşındaki Emir Soysuzlar'ı gecekondudan son anda çıkardı. 7 yaşındaki çocuğun çiçekçilik yapan anne ve babası tarafından evde yalnız bırakıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi devam ediyor.

Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.