GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
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GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ANTALYA'da gecekonduda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre içinde büyüyen yangında gecekondu alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda meydana geldi. Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler büyüyerek tüm evi sardı. Kısa sürede adrese gelen ekipler, yangını söndürmeye çalışırken vatandaşlar da olanları yakından izledi. Yangın diğer evlere sıçramadan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı evin yanma anı, vatandaşlarca cep telefonu ile anbean kaydedildi.

GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
GECEKONDU ALEV ALEV YANDI
GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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