Geceden Sabah 09.05'e Kadar 'Ata'ya Saygı' Nöbeti Tuttular

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının başlattığı "Ata'mıza Saygı nöbeti gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında başlattığı 'Ata'mıza Saygı Nöbeti', 9 Kasım akşamı 21.05'te başladı. 10 Kasım'da saat 09.05'e kadar sürdü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sabahın erken saatlerinde 'Ata'mıza Saygı' Nöbetine katılarak partili genç ve kadınlara destek verdi.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Cumhuriyet Halk Partisi Çerkezköy Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının 9 Kasım gecesi Saat 21.05'te başlattıkları ve 10 Kasım 09.05'e kadar sürdürecekleri Atamıza Saygı nöbetine katıldık. Sağduyulu düşünce ve davranışları için bu etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ