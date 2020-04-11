Gece yarısından önce yoğun olan caddeler yasakla birlikte boşaldı
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Zonguldak, Esenler, Güncel

Gece yarısından önce yoğun olan caddeler yasakla birlikte boşaldı

Esenler'de yasağı duyan vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte yoğunlaşan Atışalanı Caddesi, gece yarısından sonra boş kaldı.

11.04.2020 01:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:46
Gece yarısından önce yoğun olan caddeler yasakla birlikte boşaldı

Esenler'de yasağı duyan vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte yoğunlaşan Atışalanı Caddesi, gece yarısından sonra boş kaldı. Caddede sadece ekip araçlarının ve ambulansın kaldığı görüldü.

Korona virüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısı itibariyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağı duyan vatandaşlar fırın, market ve ATM'lere akın etmiş ve bazı caddelerde trafikte yoğunluk oluşmuştu. Esenler'de yasağı duyan vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte yoğunlaşan Atışalanı Caddesi, gece yarısından sonra boş kaldı. Caddede sadece ekip araçları, ambulans ve birkaç aracın kaldığı görüldü. Yasakla birlikte boşalan cadde drone ile havadan görüntülendi.

(Halit Arslan/İHA)

Gece yarısından önce yoğun olan caddeler yasakla birlikte boşaldı

Kaynak: İHA

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