Gece yarısı sokak hayvanlarını elleriyle beslediler
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Gece yarısı sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Gece yarısı sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aç kalan can dostları gece yarısı kendi elleriyle beslediler.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, aç kalan can dostları gece yarısı kendi elleriyle beslediler.

Veteriner ekiplerinin can dostlara yönelik beslenme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin değişik noktalarında aç kalan can dostlar için harekete geçen veteriner ekipleri, gece yarısı sokak hayvanlarına ulaşmayı başararak beslenmelerini sağladı. Araç çarpmış yaralı kedi ve köpekleri belediye kliniğinde muayene ederek müşahede altına alan veteriner ekiplerinin 7/24 çalışması vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Yaptıkları ihbarla ekiplerin anında olay yerine intikal ettiğini ifade eden vatandaşlar; hayvanların barınma, beslenme ve sağlık taramalarını yapan veteriner ekiplerine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Gece yarısı sokak hayvanlarını elleriyle beslediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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