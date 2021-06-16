Gece yarısı polislere ikram edilen dut sayesinde hasta kadın kurtarıldı

Nevşehir'de gece devriye görevi sırasında bir kişinin ikram ettiği duttan tatmak için duran polis ekipleri, bitişikteki evde rahatsızlanan ve yardım isteyen 85 yaşındaki kadının sesini duyup, hastaneye ulaştırılmasını sağladı.