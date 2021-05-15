- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
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- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar Beyoğlu'nda denetim, açık işyerlerine baskın yapıldı Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri kapsamında bir internet kafe ve iki gece kulübünün açık olduğunu belirleyen ekipler, baskın yaptı.

- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar

Beyoğlu'nda denetim, açık işyerlerine baskın yapıldı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri kapsamında bir internet kafe ve iki gece kulübünün açık olduğunu belirleyen ekipler, baskın yaptı. Ekipleri gören kişilerin masanın altına saklandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimleri sürüyor. Bu kapsamda 15 Mayıs gece 01.00 sıralarında Beyoğlu'nda yapılan çalışmalar kapsamında; bir internet kafe ve iki tanesi gece kulübü olarak faaliyet gösteren üç ayrı işyerinde yapılan denetimde alanların açık olduğu tespit edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan işyerleri içerisindeki toplamda 83 şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 83 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 290 bin 500 lira idari para cezası işlemi uyguladığı öğrenildi. İşyerlerine yapılan baskın ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ekipleri gören kişilerin masanın altına saklandığı, içerideki kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği görüldü.

- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
- Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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