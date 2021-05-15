Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar

Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Beyoğlu'nda Covid-19 denetimleri kapsamında bir internet kafe ve iki gece kulübünün açık olduğunu belirleyen ekipler, baskın yaptı.

Beyoğlu'nda Covid-19 denetimleri kapsamında bir internet kafe ve iki gece kulübünün açık olduğunu belirleyen ekipler, baskın yaptı. Ekipleri gören kişilerin masanın altına saklandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimleri sürüyor. Bu kapsamda 15 Mayıs gece 01.00 sıralarında Beyoğlu'nda yapılan çalışmalar kapsamında, bir internet kafe ve iki tanesi gece kulübü olarak faaliyet gösteren üç ayrı işyerinde yapılan denetimde alanların açık olduğu tespit edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, iş yerleri içerisindeki toplamda 83 şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin, Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 83 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 290 bin 500 lira idari para cezası işlemi uyguladığı öğrenildi. İşyerlerine yapılan baskın ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ekipleri gören kişilerin masanın altına saklandığı, içerideki kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği görüldü. - İSTANBUL

Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar
Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

71 yaşındaki adam kıskançlık krizine girdi; eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
71 yaşındaki adam kıskançlık krizine girdi; eşini 5 yerinden bıçaklayarak öldürdü
Polisler taksinin içine ışık tutunca fark etti, kısıtlamayı delen gençlerin rahatlığı pes dedirtti
Polisler taksinin içine ışık tutunca fark etti, kısıtlamayı delen gençlerin rahatlığı pes dedirtti
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:18:51. #1.14#

title