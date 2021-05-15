Gece yarısı işyerlerine polis baskını: Masanın altına saklandılar

Beyoğlu'nda Covid-19 denetimleri kapsamında bir internet kafe ve iki gece kulübünün açık olduğunu belirleyen ekipler, baskın yaptı.

Beyoğlu'nda Covid-19 denetimleri kapsamında bir internet kafe ve iki gece kulübünün açık olduğunu belirleyen ekipler, baskın yaptı. Ekipleri gören kişilerin masanın altına saklandığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimleri sürüyor. Bu kapsamda 15 Mayıs gece 01.00 sıralarında Beyoğlu'nda yapılan çalışmalar kapsamında, bir internet kafe ve iki tanesi gece kulübü olarak faaliyet gösteren üç ayrı işyerinde yapılan denetimde alanların açık olduğu tespit edildi. Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu, iş yerleri içerisindeki toplamda 83 şahsın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin, Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği tespit edilen 83 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 290 bin 500 lira idari para cezası işlemi uyguladığı öğrenildi. İşyerlerine yapılan baskın ise kameraya yansıdı. Görüntülerde ekipleri gören kişilerin masanın altına saklandığı, içerideki kişilerin sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı