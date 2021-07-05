Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu
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Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

Adana'da bir iş yerine el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Yüksek ses ile patlayan EYP iş yerinde maddi hasara yol açarken çevrede paniğe neden oldu.

Olay, saat 00.00'da Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Vefa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen şüpheliler cadde üzerinde bulunan iş yerine el yapım patlayıcı (EYP) atıp olay yerinden koşarak kaçtı. EYP atıldığı yerde yüksek sesli patlama meydana geldi. Patlama sebebiyle çevrede paniğe neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaşanan patlamada kimse yaralanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Patlamanın yaşadığı cadde üzerinde bazı vatandaşlar evlerinin balkonunda bazıları da dışarı çıkarak merakla olay yerini izledi.

Polis EYP atan şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu
Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu
Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu
Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu
Gece yarısı bir iş yerine atılan EYP paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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