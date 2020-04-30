Gece yarısı barakaya kumar baskını
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Gece yarısı barakaya kumar baskını

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Aşağıçobanisa Mahallesinde baraka tarzı bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri yaptığı baskında 6 kişiye sosyal mesafeye uymama ve kumar oynama kabahatinden toplam 26 bin 250 TL idari para cezası kesildi.

Gece yarısı barakaya kumar baskını
30.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:18

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı kırsal Aşağıçobanisa Mahallesinde baraka tarzı bir evde kumar oynandığı ihbarını alan jandarma ekipleri yaptığı baskında 6 kişiye sosyal mesafeye uymama ve kumar oynama kabahatinden toplam 26 bin 250 TL idari para cezası kesildi.

Korona virüs tedbirlerine ve yasadışı olmasına rağmen kumar oynayanlara yönelik baskınlar hız kesmeden devam ediyor. Gece yarısı Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Aşağı Çobanisa Mahallesinde baraka bir evde kumar oynandığına yönelik alınan ihbar üzerine, Aşağı Çobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde, B.Ş.B. (26) isimli şahsa ait baraka evde 6 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde baraka evde kumar oynamada kullanılan oyun kağıdı ve oyun pulları da ele geçirildi. Ev sahibi B.Ş.B.'ye kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan Türk Ceza Kanunu madde 228'e göre işlem yapılırken, kumar oynayan B.Ş.B. (26), C.T. (49),S.Ç. (49), M.D. (52), L.Ş. (50) ve Y.P. (50) isimli şahıslara 5326 sayılı Kanunun 34. maddesince Kumar Oynama Kabahatinden kişi başı 1.225 TL. idari yaptırım, ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 26 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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