Gece yanan ev gündüz yeniden alev aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gece yanan ev gündüz yeniden alev aldı

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmişti.

Gece yanan ev gündüz yeniden alev aldı
11.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:13

Adana'nın Kozan ilçesinde gece geç saatlerde iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmişti. İtfaiyenin gece geç saatlerde çıkan yangına müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yanan ev, gündüz vakti sebebi bilinmeyen bir şekilde yeniden alev aldı.

Hacıuşağı Mahallesi Jandarma Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin üst katında gece geç saatlerde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmış ve çıkan yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelmişti. Gece saatlerinde itfaiyenin bir saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmıştı. Bugün öğle saatlerinde aynı evden yeniden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri yanan evde bulunan eşya ve kalıntılardan çıkan duman ve alevi kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan, gece geç saatlerde yanan evdeki hasar ise günün ağarması ile ortaya çıktı.

Polis ekipleri, yangının çıktığı evin etrafında güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli Dünya
Ayasofya'nın cami olması Trump'ın rakibi Joe Biden'ı da rahatsız etti: Erdoğan kararından dönmeli
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Maske takmayı reddeden vatandaşın savunması: Koronaya inanmıyorum, insanlar uydurdu
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Ozan Güven Kemal Sunal Coşkun Sabah
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Avrupa Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Gece yanan ev gündüz yeniden alev aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 20:39:34. #1.15#
title