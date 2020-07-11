Gece yanan ev gündüz vakti yeniden alev aldı
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Gece yanan ev gündüz vakti yeniden alev aldı

Gece yanan ev gündüz vakti yeniden alev aldı Adana'nın Kozan İlçesinde gece geç saatlerde iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmişti.

11.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 11.07.2020 20:10

Gece yanan ev gündüz vakti yeniden alev aldı

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesinde gece geç saatlerde iki katlı bir binanın üst katında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelmişti. İtfaiyenin gece geç saatlerde çıkan yangına müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yanan ev gündüz vakti sebebi bilinmeyen bir şekilde yeniden alev aldı.

Hacıuşağı Mahallesi Jandarma Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin üst katında gece geç saatlerde sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıkmış ve çıkan yangında ev ve içindeki eşyalar kullanılamaz hale gelmişti. Gece saatlerinde itfaiyenin bir saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alınmıştı. Bugün öğle saatlerinde aynı evden yeniden duman çıktığını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. İtfaiye ekipleri yanan evde bulunan eşya ve kalıntılardan çıkan duman ve alevi kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan gece geç saatlerde yanan evdeki hasar ise gündüz saatlerinde günün ağarması ile ortaya çıktı.

Polis ekipleri ise yangının çıktığı evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Gece yanan ev gündüz vakti yeniden alev aldı

Kaynak: İHA

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