Gece vakti motosiklet hırsızlığı kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gece vakti motosiklet hırsızlığı kamerada

Konya'da iki kişinin etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Gece vakti motosiklet hırsızlığı kamerada
30.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:02

Konya'da iki kişinin etrafı kontrol ettikten sonra motosikleti çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. İki kez motosikleti çalınan kişi, "Bundan önce de motorum çalındı, benim kaderim herhalde bu, anlayamadım" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesinde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen 2 şüpheli apartmana gelerek giriş kapısını zorladı. Apartmanın çevresini gezen şüpheliler etrafı kontrol ettikten sonra apartmanın arka kısmına gelerek motosikletin kilidini kırdı. Motosikleti sürükleyerek çalıştıran şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Motorun çalınmasından yaklaşık 1 sat sonra ise benzer giyimlerde iki şüphelinin aynı apartman çevresinde dolaşması dikkat çekti. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sabah işe gitmek üzere park yerine giden Nurettin Ekisper, motosikletinin yerinde olmadığını görünce kamera görüntülerini inceledikten sonra durumu polise bildirdi. Olayla ilgili inceleme yapan polis motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerde iki şüphelinin apartman kapısını zorladıktan sonra motosikleti çalması ve ardından benzer giyimlerde iki şüphelinin apartman çevresinde dolaşması yer alıyor.

"Benim kaderim herhalde bu, anlayamadım ben"

Olayla ilgili açıklama yapan Nurettin Ekisper, "Öncelikle gece vakti saat 02.00 sıraların iki tane şahıs geliyor, evin kapısını zorlamaya çalışıyor. İçeride bisikletler, motorlar falan var, onları almaya çalışıyorlar. Bir saat sonra ise iki şahıs daha geliyor, kıyafetlerini değiştirmişler mi bilmiyorum. Üstleri aynı ama ayakkabıları falan farklıydı. Saat 03.00'ü geçtiğinde ise benim motorun yanına geliyorlar ağızları ve yüzleri kapalı şekilde. Motorun kilidini kırdıktan sonra iteleyerek götürüyorlar. Bundan önce de motorum çalındı, benim kaderim herhalde bu, anlayamadım ben. Benim sadece tek istediğim şahısların bulunması artık motoru istemiyorum zaten. Sadece yakalanmalarını istiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik Haber
Hülya Avşar'dan İbrahim Tatlıses'i ağlatan sözler: Artık sahnelere dön, özledik
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı Haber
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış Haber
Burhan Kuzu, 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş'u TBMM'de ağırlamış
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son dakika: Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Dünyanın en lezzetli peynirlerinden olan Karaman'ın Divle obruk peyniri Fransızların tahtını elinden aldı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
Erdoğan'ın Ayasofya sözleri sonrası Yunanistan'dan ilk resmi açıklama: Bu bir meydan okuma
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
İlişkilerinde kriz yaşayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, birlikte yaşadıkları evi terk etti
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Adalar'a giriş çıkış yasağı 1 Haziran'da sona eriyor
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç: Transferle ilgili kararı Fenerbahçe verecek
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü, fethin canlandırılması ve hava fişek gösterileriyle kutlandı
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Borussia Dortmund, Michael Skibbe ile yollarını ayırdı
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Geleceğin yıldızı olarak görülen Pellistri, Real Madrid ile Manchester City'nin gündeminde
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
İspanya La Liga, 11 Haziran'da resmen başlıyor
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Güney Kore'de koronavirüs vakaları artışa geçti, okullar yeniden kapatıldı
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Son dakika: THY ve Pegasus 1 Haziran'da uçuşlara yeniden başlıyor
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Dedesiyle üzüm bağına giden 3 yaşındaki çocuk, traktörden düşerek öldü
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen provokatör yakalandı
Son dakika: Kuzguncuk'ta kilisenin haçını kıran provokatör ve Hrant Dink Vakfı'na tehdit maili gönderen...
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Bolu Dağı'ndan yük nakliye gemisi geçti
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Boksör Kemaloğlu yalnızca katil değilmiş! Öldürdükten sonra Zeynep'i soymuş
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ayça Varlıer Seren Serengil Yeliz Yeşilmen
Spor Ali Koç Bülent Uygun Nihat Özdemir Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Futbol Haziran Ayasofya
Şu an buradasınız: Gece vakti motosiklet hırsızlığı kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 14:02:30. #1.14#
title