Gece Uykusunda Alt Değiştirme

Gece uykusu sırasında bebeklerin altını hangi durumlar değiştirmemiz gerekir? Uykularını açmadan bun en kolay nasıl yapabiliriz? Videomda bu soruların cevaplarından bahsettim. Videolarımdan ve http://www.mykundak.com/ web sitemden bebeklerde uyku eğitimi konusunda detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Youtube