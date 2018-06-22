Gece" Sivas'ta Ameliyat Edildi

Ankara'da 3. kattan düşerek kalçası çıkan ve tedavisi için Sivas'a getirilen "Gece" adlı kedi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde ameliyat edildi.

Ankara'da yaşayan Gamze Taşçıoğlu'nun 9 aylık kedisi "Gece", evde oynadığı sırada 3. kattaki balkondan zemine düştü.

Taşçıoğlu'nın komşuları tarafından bulunan ve Ankara'da götürüldüğü klinikte ilk müdahalesi yapılan kedide kalça çıkığı tespit edildi.

Kedi, sahibinin araştırmaları sonucu ameliyat için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi.

Veterinerlik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen Gece, hazırlıkların ardından başarılı bir ameliyat geçirdi. Gece, yaklaşık 10 gün sonra yürümeye başlayacak.

Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gece'nin operasyon için bu sabah Sivas'a getirildiğini belirterek, "Biz ön muayenesini yaptık. Daha sonrasında operasyona aldık. Kalça eklemi çıkmıştı. Başarılı bir operasyonla kediyi hasta sahibine teslim edeceğiz. 10 günlük bir süreç var. Çok kısa bir sürede iyileşecek. Yürümeye başlayacak. 10. günden itibaren ayağını aksayarak da olsa kullanacak. Üzerinden zaman geçtikçe de eski sağlığına kavuşacak." diye konuştu.

Kedinin sahibi Taşçıoğlu da Gece'nin oldukça yaramaz olduğunu aktararak, "Orada kimseye güvenemedik. Sosyal medyadan başarılarını duyduğumuz referans olarak aldığımız İlker bey ile iletişime geçtik." dedi.