Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
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Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Zonguldak'ta 2 katlı bir evin giriş katında yangın meydana geldi.

Zonguldak'ta 2 katlı bir evin giriş katında yangın meydana geldi. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Doğuş K'nın ikamet ettiği dairesinde nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. Evden çıkan dumanı fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına ilk müdahaleyi yaptı. Yangın sırasında evde olan Doğuş K, ve Vahide K., duman etkilendi. Ekipler evden çıkartılan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri evde soğutma çalışması yaptı. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK

Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu
Gece saatlerinde 2 katlı evde çıkan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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