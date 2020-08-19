'Gece oluşan ışık süzmesi bir doğa olayıdır, korkulacak bir şey yok' İZMİR ve çevre illerde, dün gece saatlerinde bir ışık süzmesinin vatandaşlar tarafından fark edilmesi sonrası, gök taşının düştüğüne dair iddialar sosyal medyada gündem oldu.

İZMİR ve çevre illerde, dün gece saatlerinde bir ışık süzmesinin vatandaşlar tarafından fark edilmesi sonrası, gök taşının düştüğüne dair iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal da korkulacak bir şey olmadığını belirterek, "Gökyüzünde doğu ufkundan batı ufkuna gidecek şekilde gök taşının atmosfere girdiğini atmosferde yanıp yok olduğunu gördük. Bu bir doğa olayıdır" dedi.

Dün gece sabaha karşı Ege çevresindeki bazı illerde ışık süzmesi fark edildi ve gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı. Bu nedenle de sosyal medya hesaplarında meteor düştü iddiası ortaya atıldı. Birçok kişi "Meteor düştü mü?" "Hangi illere meteor düştü?" "Meteor neden düşer?" gibi sorular sormaya başladı. Pek çok vatandaş da Manisa'nın Salihli ilçesinde şimşek çakar gibi ışık görüldüğünü ve bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alandaki yangının bir gök taşının düşmesi sonucunda çıktığını iddia etti.

Ege Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hasan Ali Dal ise, yaşanan olayda bir gök taşının atmosfer içinde girdiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam saatlerinde İzmir'de bir parlamanın olduğu fark edildi. Gözlemevimizde, gökyüzünü kaydeden aygıtlarımız var. Bu haber geldikten sonra kayıtlarımızı inceledik. Dün saat 21: 48 sularında gökyüzünde doğu ufkundan batı ufkuna gidecek şekilde gök taşının atmosfere girdiğini fakat bu gök taşının atmosferde yanıp yok olduğunu gördük. Aynı şekilde dün gece saat 04: 21 sularında ikinci bir gök taşının gökyüzü semalarına girdiğini ve gökyüzünde parçalandığını gördük. Fakat bazı görgü tanıkları bu taşın Manisa Salihli bölgesine düştüğünü ve bu sebeple sazlık alanda da yangının çıktığını iddia ediyor. Manisa'ya giden hocalarımızla böyle bir olayın olup olmadığını inceliyoruz."'KORKULACAK BİR OLAY DEĞİL'

Yaşanan durumun korkulacak bir olay olmadığını dile getiren Dal, "Yıl içinde bir düzeneye yakın meteor yağmuru yaşanır. Bu meteor yağmuru halkımızın yıldız kayması olarak nitelendirdiği olaydır. Uzayda boş halde dolanan parçaların dünyanın çekim etkisiyle atmosfer içerisinde yanmasından kaynaklanan bir olaydır. Dolayısıyla taşlar yandığı için gökyüzünde bir ışık izi oluşur. Halkın yıldız kayması olarak nitelendirdiği şey bir meteor olayıdır. Güneş sisteminin oluşumuna baktığınız zaman merkezde bir güneş etrafında gezegenlerin oluştuğunu görüyorsunuz. Bu oluşum sırasında arta kalan parçalardan kayaçlar oluşmuştur. 4 buçuk milyar yıldır bu parçalar dünyaya düşmeye devam ediyor. Hemen hemen her gün bir düzineye yakın küçük ölçekli parçacığın atmosfere girdiğini görüyoruz. Bu bir doğa olayıdır. Günün belli saatinde rüzgarın çıkması kadar doğal bir olay. Korkulacak bir olay değildir. Yeryüzünde yüz bine yakın teleskop yaklaşık 3 bin 500'e yakın uydu tüm dünyayı kontrol ediyor. Yaklaşan bir gök taşı, kuyruk yıldızı olduğunda hemen fark edilir" dedi.

Kaynak: DHA