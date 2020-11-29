Gece öldürülen şahıs sokağa çıkma kısıtlaması bitince bulundu

Gece öldürülen şahıs sokağa çıkma kısıtlaması bitince bulundu Küçükçekmece'de korkunç cinayet Küçükçekmece'de dün akşam apartman boşluğunda bıçaklanarak öldürülen şahıs bu sabah sokağa çıkma kısıtlaması sona erince bina sakinleri tarafından bulundu.

Gece öldürülen şahıs sokağa çıkma kısıtlaması bitince bulundu

Küçükçekmece'de korkunç cinayet

İSTANBUL - Küçükçekmece'de dün akşam apartman boşluğunda bıçaklanarak öldürülen şahıs bu sabah sokağa çıkma kısıtlaması sona erince bina sakinleri tarafından bulundu.

Olay dün gece saatlerinde Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2403 sokak üzerinde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre C.B isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle binanın apartman boşluğunda kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklandı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan şahsı sabah sokağa çıkma kısıtlaması bitince dışarı çıkan bina sakinleri buldu. Bina sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın öldüğünü belirledi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yeri inceleme çalışması yaptı. Yapılan incelemenin ardından C.B'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR