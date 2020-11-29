Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu
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Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu

29.11.2020 15:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:57
Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün akşam saatlerinde apartman boşluğunda bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki genç, sabah sokağa çıkma kısıtlaması sona erince bina sakinleri tarafından bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de dün akşam saatlerinde apartman boşluğunda bıçaklanarak öldürülen 19 yaşındaki genç, sabah sokağa çıkma kısıtlaması sona erince bina sakinleri tarafından bulundu.

Olay Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi 2041 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre C.B isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle binanın apartman boşluğunda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce göğsünden bıçaklandı. Sabah sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte iki katlı binanın sakinleri, apartman boşluğunda hareketsiz yatan birini gördü. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Bina içine giren sağlık ekipleri göğsünden bıçak darbesi alan 19 yaşındaki C. B. isimli gencin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri bina içinde ve çevresinde geniş çaplı araştırma yaptı. C. B.'nin cesedi tabuta konularak otopsi işlemleri için cenaze arabasıyla morga kaldırıldı. Polis C.B. öldüren kişi ya da kişileri arıyor. 

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Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu
Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu
Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu
Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu
Gece öldürülen genç sokağa çıkma yasağı bitince bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serdar Altıntepe

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