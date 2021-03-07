Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular
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Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular

07.03.2021 11:02 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:07
Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gece meydana gelen su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri seferber oldu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde gece meydana gelen su arızasının giderilmesi için belediye ekipleri seferber oldu.

Hürriyet Mahallesi, Şehit Er Cafer Mavi sokakta gece meydana gelen arıza üzerine belediye ekipleri ile birlikte hemen çalışma başlattıklarını belirten Belediye Başkanı Arif Teke, 'Yaklaşık 3 saat süren arıza giderme çalışmalarını bizzat takip ettik. Belediye ekiplerimizin özverili çalışmaları ile arızayı giderip mahallemize tekrar su verdik. Özverili çalışmalarından dolayı tüm belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum' dedi. - KÜTAHYA

Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular
Gece meydana gelen su arızası için seferber oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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