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Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen olayda gece lambasıyla oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde meydana gelen olayda gece lambasıyla oynarken elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Olay, Cuma Mahallesi Halim Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ervanur Y. (9) gece lambasıyla oyun oynarken elektrik akımına kapıldı. Çocuğun sesini duyan annesi odaya girdiğinde kızını elektrik çarptığını görüyor. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi alındı. Ellerinde yanıklar oluşan küçük müşahede altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuk yaralandı

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