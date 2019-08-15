15.08.2019 18:02

"Gece Kuşu"

Yönetmen koltuğuna Hint asıllı yönetmen Nisha Ganatra'nın oturduğu "Gece Kuşu" adlı film, uzun süredir sürdürdüğü talk şov programını kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Katherine Newberry ile kendisinin büyük hayranı olan ve usta isme yardımcı olmak isteyen Molly'nin hikayesini anlatıyor.

ABD yapımı komedi ve dram türünü bir araya getiren filmin oyuncu kadrosunda yer alan Mindy Kaling'in kaleme aldığı yapımda ayrıca Emma Thompson, John Lithgow, Hugh Dancy, Reid Scott, Denis O'Hare, Max Casella ve Paul Walter Hauser rol alıyor.

Kaynak: AA