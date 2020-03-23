Gece kulübüne gitmek için karantinadan kaçan Tayvanlıya 31 bin euro para cezası Tayvan'da bir kişi dans edebilmek için karantinadan kaçtı ve 31 bin euro para cezası aldı. Ülkenin başkenti Taipei'de bir gece klübüne gidip rahatlamak isteyen Tayvanlı'ya bu kaçamak çok pahallıya mal oldu.

Tayvan'da bir kişi dans edebilmek için karantinadan kaçtı ve 31 bin euro para cezası aldı. Ülkenin başkenti Taipei'de bir gece kulübüne gidip rahatlamak isteyen Tayvanlı'ya bu kaçamak pahallıya mal oldu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com