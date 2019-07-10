Gece kulübündeki kavgada darp edilen adam hayatını kaybetti

Ukrayna 'da bir gece kulübünde yaşanan tartışma sırasında suratına ve kafasına yumruk atıldıktan sonra düşerek kafasını kaldırıma çarpan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay Odessa şehrinde meydana geldi. Ziyaretçi ve gece kulübü koruması arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Korumanın yumruğuyla yere yığılan adam kafasını kaldırıma çarptı. Yerden kalkmayan adam, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay gece kulübünün güvenlik kameralarına yansırken, polis korumayı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

- Ukrayna